Ляшко получил от бывшего "регионала" 16 млн грн

Главный "радикал" Олег Ляшко получает миллионы от человека, близкого к олигарху Ринату Ахметову. Фото: УНІАН

Председатель "Радикальной партии" Олег Ляшко продал имущества на 16 млн грн.

Соответствующие изменения в имущественном положении он внес в Единый реестр деклараций.

Ляшко указал "доход от отчуждения недвижимого имущества" на 16 млн, пишет "Українська правда"

Покупателем указан гражданин Украины Рыженков Александр Николаевич.

Ранее главный "радикал" уже продавал ему квартиру.

Тогда он подтвердил, что речь идет именно о экс-"регионале", близком к бизнесмену, бывшему депутату и основному спонсору "Партии регионов" Ахметову.

Александр Рыженков - бывший нардеп от "Партии регионов" и отец Юрия Рыженкова.

Последний является генеральным директором ООО "Метінвест Холдинг" - компании, принадлежащей Ахметову и его бизнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинскому.

В 2017 году Ляшко заработал 1,9 млн на том, что сдавал Рыженкову квартиру в аренду, а еще 15, 9 млн грн - когда продал ее ему же.

В прошлом году лидер "Радикальной партии" получил доход в размере 20,6 млн грн.

Он, среди прочего, получил право собственности на жилой дом в Козине под Киевом площадью 357 кв. м и стоимостью 11,2 млн грн, и на земельный участок площадью более 6500 кв. м в этом же населенном пункте.

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Ранее СМИ сообщали, что бывшая пресс-секретарь президента-беглеца Виктора Януковича Дарка Чепак работает в избирательном штабе председателя "Радикальной партии" Олега Ляшко.