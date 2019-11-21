Ляшка защищала адвокат предприятий Ахметова - СМИ

19 ноября суд отпустил Ляшко на личные поруки. Фото: скрин с видео

В суде бывшего нардепа Олега Ляшко защищала адвокат Элеонора Салова. Ранее она представляла интересы одного из предприятий ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом со ссылкой на доверенность ПАО "Нефтегаздобыча", выданной в 2016 году Элеоноре Саловой, сообщают Наши деньги.

Доверенность выдали на 1 год, продолжали ли ее - изданию неизвестно.

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В 2016 году Салова вместе с Андреем Бутенко стали учредителями ОО "Европейский проектный центр".

Подозрение Ляшко получил 18 ноября. На следующий день суд отпустил его на поруки депутатов Виктории Сюмар с ЕС и Михаила Волынца из "Батькивщины".