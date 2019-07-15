Лукашенко приедет в Украину по приглашению Зеленского

Лукашенко приїде в Україну

Президент Беларуси Александр Лукашенко приедет на форум в Житомире, куда его пригласил Владимир Зеленский.

Об этом посол Беларуси в Украине Игорь Сокол рассказал в комментарии "Белта".

"Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", - сказал Сокол.

И добавил, что в Украине ни до президентских выборов, ни после не было сомнений в важности Беларуси как торгово-экономического партнера. Продолжая тему экономики, Сокол назвал взаимодействие двух стран "позитивной".

"Думаю, мы движемся положительно. Не со такой скоростью, как хотелось бы. Есть ряд субъективных и объективных факторов, влияющих на этот процесс. Но в целом в торгово-экономическом плане движение является положительным", - отметил посол.

О приглашении Лукашенко на форум в Житомир стало известно в начале июля.

Последний раз президенты Украины и Беларуси встречались в октябре прошлого года.

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