Лукашенко обвинил Украину в стягивании войск к белорусской границе

Маневры начнутся в феврале. Фото: Reuters

17 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "у белорусских границ наращивают военный контингент Украины".

В прошлом году в декабре Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным договорились провести внеплановые военные учения, передает "БелТА". Глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин представил в понедельник доклад по совместным учениям. Маневры начнутся в феврале.

"Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения Национальной гвардии из националистов-радикалов. Это сильнее, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Под видом того, что будут бороться с мигрантами. Мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они не идут и не собираются в Украину. Из Украины свои люди бегут, а они "будут защищаться от мигрантов из Беларуси", - отметил диктатор.

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Лукашенко добавил, что учения не должны стать исключительно белорусскими.

"Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада и Юга. Точную дату в феврале определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие войска стянули и чуть ли не воевать собираемся", - сказал он.

В министерстве обороны России заявили, что перекидывают военную технику и солдат к границе с Украиной для проведения там военных учений. На обучение направили около 3 тыс. военных и 300 единиц военной техники. Маневры будут проходить на граничащих с Украиной полигонах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях. Также в Смоленской области в 100 км от украинской границы.