Лукашенко дал эксклюзивное интервью Гордону: о чем говорили

Запись происходила в Президентском дворце. Фото: Reuters

Украинский журналист, основатель Интернет-издание "Гордон" Дмитрий Гордон взял интервью у президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ради этого разговора Гордон летал в Минск. Запись происходила в Президентском дворце, в той же комнате, где проходили исторические для Украины 17-часовые минские переговоры Порошенко, Путина, Меркель и Олланда. Видеоанонс опубликовано на YouTube-канале журналиста.

В ходе беседы, которая длилась около 2,5 часов, Лукашенко отвечал на различные вопросы, в том числе и в отношении Украины.

Белорусский президент убежден, что "при его жизни" Украина не сможет вернуть аннексированный Россией Крым. А вот с Донбассом "все проще".

"Донбасс - пятое колесо в телеге, России совершенно не нужен. Мне просто жаль тех людей, которые сегодня страдают на Донбассе. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события", - отметил Лукашенко.

Он считает, что завершить войну в Донбассе было возможно во времена президентства Петра Порошенко, но он не воспользовался шансом.

"Недипломатично - извиваясь под столом, за столом, как угодно - можно было выкрутиться и стабилизировать ситуацию ... А он пошел лоб-в-лоб, подталкиваемый отдельными деятелями Запада", - сказал Лукашенко.

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На вопрос Гордона, понимает ли он, что Россия является захватчиком и агрессором по отношению к Украине белорусский президент ответил, что ситуация плохая.

"Наверное, вы имеете право так высказываться. Я никогда не говорю и не скажу" захватчик "или" агрессор ". Оба народа - украинский и русский является родным для белорусов", - добавил Лукашенко.

Во время разговора, он осторожно высказывался в отношении президента РФ Владимира Путина.

Он предположил, что российский президент уйдет со своего поста до 2036 года, ранее окончания своего президентского срока.

"Никогда Путин не будет президентом до 2036 года. Гарантирую. Он найдет человека, который продолжит нынешний путь развития России", - заявил он.

В ходе беседы Лукашенко также опроверг слухи о том, что Путин предлагал ему должность спикера Госдумы объединенного государства.

"Это неправда. Я завскладом не буду, но это не главное: в Беларуси объединения уже не воспримут", - отметил он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что российские войска никогда не зайдут на территорию Украины с северной границы.