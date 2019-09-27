Луценко заступился за Байдена

Хантер Байден не нарушал украинского законодательства. ФОТО: ЦЕНЗОР

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отрицает, что Хантер Байден нарушал законодательство во время своей работы в Украине.

"С точки зрения украинского законодательства он ничего не нарушил", - сказал экс-генпрокурор американскому изданию The Washington Post.

Именно на слова Луценко ранее опирался личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани по обвинениям в деле Байдена.

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Сам же Хантер Байден сразу опроверг обвинения со стороны президента США Дональда Трампа и его юриста Джулиани. Они считали, что Джо Байден, будучи вице-президента США, потребовал к украинскому руководству уволить прокурора, расследовавший нарушения компании, связывающих с Хантером Байденом.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден убежден, что действия Трампа "трагедия и оскорбление для каждого американца".