Луценко уйдет в отставку 3-го сентября

Генпрокурор уйдет в отставку в первый день работы ВР. Фото: "Голос"

В первый день работы Верховной Рады 9-го созыва генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал подать в отставку.

Он обсудил этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским во время их первой встречи, сказал Луценко в эфире Радио НВ.

Встреча была еще до инаугурации Зеленского.

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"Как только будет избран новый парламент, я напишу заявление на имя спикера. Я готов к этому, жду имя спикера. Как только парламент соберется и сформирует руководящие органы, я напишу заявление об отставке по собственному желанию", - сказал генпрокурор.

Первое заседание Верховной Рады нового созыва состоится 3 сентября 2019 года. Об этом ранее сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко шикует на курорте во Франции. Об этом рассказал депутат ВР Сергей Лещенко.