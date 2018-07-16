Луценко сообщил о состоянии дел Добкина и янтарных нардепов

Михаила Добкина подозревают в дерибане земли. Фото: antikor.com.ua

Следователи завершили расследование дел в отношении народных депутатов Михаила Добкина, Борислава Розенблата и Максима Полякова. Они знакомятся с материалами.

Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге 16 июля.

"Представление о снятии депутатской неприкосновенности с Розенблата и Полякова: следствие НАБУ завершено. Оба народных депутата со своими адвокатами изучают материалы досудебного следствия. После завершения ознакомления - один том в один день - дело будет передано в суд...

Мы завершили досудебное следствие в отношении народного депутата Добкина. Он также находится на стадии ознакомления с материалами. Там 45 томов. Итак, через 2 месяца дело поступит в суд", - сказал Луценко.

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Михаила Добкина подозревают в том, что с группой лиц мошенническим путем завладел 78 га земли в Киеве. Стоимость участков оценили в 220 млн грн. Тогда Добкин был мэром города. Борислава Розенблата подозревают в получении взяток от представителя иностранной компании за содействие в добыче янтаря. НАБУ выложило в сеть видео, где депутат договаривается об этом с агентом Екатериной. В этом деле фигурирует также народный депутат Максим Поляков.