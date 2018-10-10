Луценко разгласил неожиданную информацию по Ичне

Военный арсенал в Ичне не подготовили к отражению диверсионной атаки. Фото: radiosvoboda.org

Незадолго до подрывов на военных складах под Ичней руководителя арсенала уволили из-за неготовности к предупреждению диверсионных атак.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в прокуратуре Крыма.

"Позволю себе разгласить дополнительную информацию. Силы специального назначения в августе проводили отработку всех складов на готовность к антидиверсионным заданиям. По результатам этих учений руководителя ичнянского склада сняли с должности, уволили в запас без выплаты", - сообщил Луценко.

Он объяснил, что военная прокуратура, Министерство обороны и Генштаб в прошлом году расписали программу по совершенствованию безопасности военных складов. На арсенале под Ичней план не выполнили.

"Готовность к контрдиверсионным работам в Ичне отсутствовала... Именно за это был снят руководитель месяц-полтора назад. База не была готова к требованиям военного времени", - сказал Луценко.

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9 октября примерно в 3:00 на военных складах вблизи арсенала ВСУ возле Ични на Черниговщине начались взрывы. На месте работают специалисты, к ликвидации пожара привлекли танки. Из близлежащих районов эвакуировали жителей. Основной версией взрывов рассматривают диверсию со стороны России.