Луценко рассказал, когда ВР возьмется за Вилкула и Колесникова

Александра Вилкула подозревают в земельных махинациях. Фото из открытых источников

В понедельник, 8 октября, регламенний комитет Верховной Рады рассмотрит представление Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко после заседания комитета.

"В понедельник регламентный комитет рассмотрит мои представления относительно двух народных депутатов - Колесникова и Вилкула", - сказал он.

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В мае генпрокурор внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с ряда нардепов. Впоследствии регламентный комитет ВР вернул ГПУ документы на нардепов от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, Александра Вилкула. В комитете аргументировали это тем, что нардепы якобы не смогли получить дополнительные разъяснения к представлениям. 18 сентября Луценко повторно внес представления на этих нардепов.