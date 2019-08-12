"Луценко пытается заявить о себе в последний момент" - Лещенко

Лещенко: "Луценко пытается сделать себе золотой парашют". Фото: fakty.com.ua

Активная деятельность генпрокурора Юрій Луценко в расследованиях резонансных дел - попытка в последний момент заявить о себе.

Такое мнение высказал народный депутат Сергей Лещенко, сообщает 24 канал.

"Луценко пытается сделать себе политический золотой парашют. Показать, что он что-то хотел сделать, но трех лет в должности ему не хватило. Но действия генпрокурора по делу брокерской фирмы ICU, в результате чего были разворованы деньги Аграрного фонда, и по другим расследованиям контрпродуктивными. Отставка Луценко - неизбежна", - подчеркивает Сергей Лещенко.

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По его словам, после отставки политическая карьера Луценко станет заложником его действий как генпрокурора. Они и привели к разрушению репутации и преобразования его в одного из самых одиозных политиков Украины.

Хотя некоторые уголовные производства по коррупции чиновников имеют перспективы. В частности, дело по Аграрного фонда, где фигурирует Гонтарева.

В первый день работы Верховной Рады 9-го созыва генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал подать в отставку. Это 3 сентября.

Он обсудил этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским во время их первой встречи.