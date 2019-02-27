Луценко прокомментировал отмену статьи о незаконном обогащении

Отмененную статью Луценко назвал "мертвой". Фото: espreso.tv

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал неэффективной отмененную Конституционным судом статью о незаконном обогащении чиновников.

Об этом он заявил на брифинге.

"Решение Конституционного суда не является большой неожиданностью. Специалисты в области права знают, что наш "фантастический" комитет из антикоррупционной деятельности Верховной Рады подготовил текст закона, который не соответствует практике юридического применения. Свидетельством этого является то, что за все эти годы Национальное антикоррупционное бюро не смогло привлечь к ответственности по этой статье ни одного человека. Юристы называют такие статьи "мертвыми". То есть теми, которые нельзя применить на практике", - сказал Луценко.

Он поддержал инициативу президента внести новый законопроект, который учтет выводы Конституционного суда.

"Очевидно, необходимо поправить закон и решительно действовать в этом направлении", - резюмировал генпрокурор.

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Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. В ближайшее время президент Петр Порошенко подаст в парламент новый законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.