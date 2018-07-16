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понедельник, 16 июля 2018 16:31

Луценко намекнул на новые представления

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Луценко намекнул на новые представления
Комитет вернул представление на Александра Пономарева Генпрокуратуре из-за сомнительности доказательств. Фото: wz.lviv.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко до осени может внести в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с очередных народных депутатов.

Об этом он сказал на брифинге 16 июля.

"Осенью придется подать достаточно широкий список, потому что следствие завершило работу с этой группой депутатов [на которых уже были представления, но ВР не успела рассмотреть] и приступит к другим. Как минимум речь будет идти о тех представлениях, которые я уже направлял регламентному комитету ВР. Не исключаю, что могут появиться новые материалы от коллег из Национального антикоррупционного бюро...

Подам я их за две недели до работы парламента, чтобы председатель Верховной Рады расписал их комитету, а тот мог рассмотреть в кратчайшие сроки", - сказал Луценко.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко 15 мая подписал предоставление на "оппоблоковца" Сергея Дунаева, через несколько дней - в отношении представителя группы "Воля народа" Александра Пономарева. Позже в Раду поступили представления на народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

За два года Луценко добился снятия неприкосновенности с восьми народных депутатов: внефракционных Александра Онищенко и Надежды Савченко, "оппоблоковцев" Евгения Бакулина, Вадима Новинского и Михаила Добкина, Олеся Довгого из группы "Воля народа", Максима Полякова из "Народного фронта" и Борислава Розенблата из "Блока Петра Порошенко". Арестовали только Савченко.

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