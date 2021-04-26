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понедельник, 26 апреля 2021 14:55

Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
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Лидер "Батьківщини", народный депутат Украины Юлия Тимошенко снова сменила прическу.

Черно-белое фото она выложила в Instagram.

Фото: instagram.com/yulia_tymoshenko/?hl=ru
Такую прическу Юлия Тимошенко носила в 2014 году

"Когда фото точно передает настроение", - написала Тимошенко.

Волосы она собрала в элегантно собранный пучок, с которым пришла на заседание Верховной Рады. Классический черный наряд лидер "Батьківщини" дополнила очками в черной оправе и обувью на высоком каблуке.

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Несколько дней назад Юлия Тимошенко была с другой прической - кокетливые локоны, с которым тоже появлялась на заседании ВР.

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  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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