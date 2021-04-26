Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической

Лидер "Батьківщини", народный депутат Украины Юлия Тимошенко снова сменила прическу.

Черно-белое фото она выложила в Instagram.

Фото: instagram.com/yulia_tymoshenko/?hl=ru

"Когда фото точно передает настроение", - написала Тимошенко.

Волосы она собрала в элегантно собранный пучок, с которым пришла на заседание Верховной Рады. Классический черный наряд лидер "Батьківщини" дополнила очками в черной оправе и обувью на высоком каблуке.

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Несколько дней назад Юлия Тимошенко была с другой прической - кокетливые локоны, с которым тоже появлялась на заседании ВР.