Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической

Лидер "Батьківщини", народный депутат Украины Юлия Тимошенко снова сменила прическу.
Черно-белое фото она выложила в Instagram.
"Когда фото точно передает настроение", - написала Тимошенко.
Волосы она собрала в элегантно собранный пучок, с которым пришла на заседание Верховной Рады. Классический черный наряд лидер "Батьківщини" дополнила очками в черной оправе и обувью на высоком каблуке.
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Несколько дней назад Юлия Тимошенко была с другой прической - кокетливые локоны, с которым тоже появлялась на заседании ВР.
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