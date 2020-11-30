Локдаун будет 100% - СНБО

Рассматривают несколько вариантов срока локдауна. Фото: Reuters

Жесткий карантин в Украине точно введут. Однако пока неизвестно, когда именно.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

"Все будет зависеть от того, какую в ближайшие дни мы будем иметь информацию для анализа, когда вводить локдаун. То, что локдаун будет в нашей стране вводиться - да. Единственное - вопрос времени. Или он будет вводиться в декабре, или 2 января. Сейчас идет дискуссия по этому поводу.

То, что локдаун будет, - это 100%. Другое дело - когда", - сказал Данилов.

По его словам, все будет зависеть от граждан и соблюдения ими карантинных мер.

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С марта в Украине на коронавирус заболели 745 123 человек. Из них 12 548 - умерли. С появлением первого инфицированного правительство ввело жесткие ограничительные меры. Позже их сменили на адаптивный карантин.