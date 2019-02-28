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Лоббисты олигархов срывают введение "зеленых" аукционов – нардеп Чижмарь

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Лоббисты олигархов срывают введение &quot;зеленых&quot; аукционов – нардеп Чижмарь
Член профильного комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Чижмарь заявил, что крупные энергетические компании не заинтересованы во внедрении аукционной системы в "зеленой энергетике". Фото: Politeka

В Верховной Раде Украины создается искусственное блокирование процесса принятия во втором чтении законопроекта №8449-д, который направлен на запуск "зеленых аукционов" в сфере возобновляемой энергетики и привлечения в экономику страны миллиардных инвестиций. Из-за политизации вопроса - принятие реформаторского закона оказалось под угрозой. Крупные компании создают препятствия для дальнейшего развития зеленой энергетики в стране и срывают стратегию правительства по энергонезависимости Украины.

Об этом заявил народный депутат Украины Юрий Чижмарь, член профильного комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса.

"Крупные энергетические компании не заинтересованы во внедрении аукционной системы в "зеленой энергетике", которая должна значительно снизить тарифы, потому что это потеря их рентабельности", - сообщил нардеп.

По его словам, в случае непринятия законопроекта №8449-д энергетический сектор продолжит работать на сверхприбыли для компаний-монополистов, а инвестирование в развитие чистой энергетики прекратится.

"Провал законопроекта грозит повышением тарифов на электроэнергию для конечного потребителя. Уже в первом полугодии правительство будет вынуждено пересмотреть тарифы на электроэнергию и повысить их. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо перейти на аукционную систему, а "зеленый" тариф снизить на 25% с июля 2019 года", - сказал парламентарий.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности рассмотрит на этой неделе на заседании законопроект о "зеленых" аукционах, после чего его можно будет вынести в сессионный зал для окончательного утверждения. Однако ряд нардепов блокирует утверждения и согласования поправок, поэтому судьба вынесения законопроекта в сессионный зал остается неизвестной.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №8449-д о введении с 2020 года "зеленых" аукционов, которые предусматривают предоставление государственной поддержки для ВИЭ-проекта том претенденту, который сможет предложить наименьший тариф на производство энергии будущим объектом.

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28
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