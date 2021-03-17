Литвин пролетел на выборах ректора КНУ

Литвин в 2010 году голосовал за российский флот в Крыму.

Бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин проиграл выборы ректора Киевского национального университета им. Шевченко.

Он занял 4 место с результатом около 4% голосов, пишет BBC

Лидерами голосования стали проректор КНУ Владимир Бугров и Александр Рожко. Они набрали соответственно около 44% и 15%.

Кто станет руководителем столичного вуза, станет известно после того, как состоится 2 тур голосования.

В отделе коммуникаций университета сообщили, что в голосовании на 6 участках должны были принять участие 4 139 избирателей, в том числе 598 студентов и 23 курсанта колледжей. Но пришло на голосование около 70%.

Выборы нового ректора проводят из-за того, что полномочия нынешнего исполняющего обязанности ректора Леонида Губерского, который работал с октября 2015 года, закончились.

Накануне избрания руководителя вуза в соцсетях ходили призывы бывших студентов университета и общественных активистов не поддерживать кандидатуру экс-спикера.

А секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя решение СНБО по проверке обстоятельств ратификации "Харьковских соглашений", отдельно упомянул о Литвине, который голосовал за эти соглашения в апреле 2010 года.

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Владимир Литвин активно рекламируется в сети Facebook. Рекламу показывают на аудиторию 18-45+ и на всех жителей Киева, сообщило движение "Чесно"