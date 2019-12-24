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Литва запрещает импорт э/э из Беларуси на фоне роста импорта белорусской э/э Украиной

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Литва запрещает импорт э/э из Беларуси на фоне роста импорта белорусской э/э Украиной
Литва запретила импорт электричества из Беларуси

Парламент Литвы единогласно утвердил законопроект о предотвращении пропуска в Литву электроэнергии, которая будет вырабатываться Белорусской АЭС.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

"Потенциальные лазейки для попадания на рынок Литвы "грязной" электроэнергии были, теперь мы их устраняем", - прокомментировал итоги голосования депутат сейма Лауринас Касчюнас.

Суть закона заключается в создании механизма регулирования реализации электроэнергии на территории Литвы. В том числе, он позволяет аннулировать лицензии на импорт электроэнергии из стран, в которых действуют опасные, по оценке Литвы, электростанции.

Правительство Литвы считает, что АЭС, которую строит российская корпорация "Росатом", не соответствует стандартам безопасности. Литва в последнее время пыталась убедить партнеров в ЕС в необходимости блокировать импорт электроэнергии этой станции на территорию Евросоюза.

Напомним, что министр энергетики Алексей Оржель анонсировали планы Украины по увеличению закупок электроэнергии из Беларуси в том числе и со строящейся за деньги России АЭС в г. Островец. Росту поставок белорусской и российской электроэнергии способствует и председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус, который собственно и пролоббировал начало импорта российской электроэнергии с октября этого года.

"Литва отказывается, а Герус с Оржелем с распростертыми объятиями пустили белорусскую электроэнергию на наш рынок в ущерб отечественной атомной генерации! "Патриоты", однако...", - прокомментировала итоги голосования в литовском сейме директор по вопросам информации ассоциации "Украинский Ядерный форум" Ольга Кошарна.

Как сообщалось, коммерческий импорт электроэнергии из России впервые за 4 года стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Инициатором правки был член фракции "Слуга народа", руководитель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член этого же комитета комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.

4 декабря был принят законопроект №2233, которым импорт электроэнергии из РФ запрещается только для сегментов рынка "по двусторонним договорам" и "внутрисуточный рынок", в то время как поставки на рынок "на сутки вперед" оставили для России открытыми. Сегмент рынка "на сутки вперед" является ценообразующим. Кроме того, законопроектом №2233 предоставляется право Кабмину в любой момент восстановить импорт электроэнергии из России по "по двусторонним договорам" и на "внутрисуточный рынок".

Демпинговые поставки электроэнергии из России и Беларуси привел к искусственному ограничению выработки украинскими производителям. Государственная компания "Энергоатом" уже оценила недополученную выручку от этих ограничений в 100 млн грн.

По оценкам экс-министра энергетики Ивана Плачкова, открыв доступ сверхдешевой российской электроэнергии, Украина сознательно уходит в зависимость от России, что грозит установлением страной-агрессора полного контроля над украинским энергорынком.

Напомним, 27 ноября во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует внимательно изучить целесообразность покупки Украиной электроэнергии с Белорусской АЭС, от чего отказались ближайшие союзники Украины - Польша и Литва.

"Все, что важно для вас, важно и для нас. Я выслушал президента. Я сказал, что я выслушал этот сигнал, и мы его обязательно обсудим в Киеве", — в свою очередь ответил Зеленский.

Обозреватель
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Дата
24
декабря

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