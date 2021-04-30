Литовский политик рассказал о возможных обстоятельствах вступления Украины в НАТО

НАТО должно помочь Украине в войне с Россией. Фото: Reuters

Глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис считает, что после вступления Украины в НАТО будет невозможно задействовать пятую статью Вашингтонского договора для освобождения Донбасса и Крыма от российской оккупации.

Эта статья предусматривает, что в случае нападения на одного из членов все союзники становятся на его защиту, передает "Европейская правда".

"Я думаю, невозможность задействовать статью будет очень ясно обусловлена как условие вашего вступления", - сказал Павилионис.

Он добавил, что войной с Россией уже займется НАТО.

"Это будет совместный конфликт. Не вы одни будете его решать, и не Германия с Францией, а весь Альянс. Произойдет то, чего сейчас хочет Зеленский - другие страны включатся. Ваш конфликт будет обсуждаться каждый день в Брюсселе, в Совете НАТО - а там и мозгов, и сил, и инструментов, поверьте, очень много, чтобы Россия понемногу отступила", - отметил Павилионис.

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Он убежден, что Россия в этом случае отступит даже до того, как Украина окончательно вступит в Альянс.

В НАТО приветствовали снижение напряженности между Россией и Украиной и пообещали пристально следить за ситуацией. Альянс ожидает от России вовлечение в политические процессы по урегулированию ситуации на Донбассе. Союзники НАТО подтверждают свою полную политическую и практическую поддержку Украины.