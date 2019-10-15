"Ликвидировать схемы, коррупцию и давление" - власти заявили о намерении осуществить новую большую приватизацию

СМИ: "Власть стремится создать максимально комфортные условия для компаний"

Новая команда взялась за приватизацию и серьезно нацелена уничтожить коррупцию и постоянное вмешательство в работу бизнеса со стороны государства - тормоза процессов справедливого разгосударствления, сообщают СМИ.

Президент и Правительство дают сигналы международному бизнесу не бояться вкладывать средства в Украину: власть стремится создать максимально комфортные условия для компаний - от ликвидации проблем на таможнях и в налоговой к защите прав инвесторов и интеллектуальной собственности, пишет издание "Бизнес".

"У нас для этого сегодня есть все: политическая воля Президента, большинство в Верховной Раде, настроено работать правительство и премьер-министр... Мы проводим структурные преобразования, и я искренне приглашаю вас всех стать частью этого важного процесса - трансформации Украины в действительно европейскую развитую страну, свободную от коррупции и полную бизнес-возможностями", - приводит издание слова Президента Владимира Зеленского.

При этом ключевым месседжем для инвесторов заявлена ​​честная большая приватизация государственных предприятий - в том числе, которые раньше были под запретом.

"Кабмин должен до 1 декабря 2019 передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества Украины для малой приватизации через аукционную систему "ProZorro.Продажи" и начать подготовку крупных госкомпаний к приватизации с привлечением инвестиционных советников; не позднее 1 апреля 2020 - провести первый конкурс по приватизации", - заявил недавно Владимир Зеленский.

Но для того, чтобы нашим активами заинтересовались внешние инвесторы, важно уважительно относиться к внутреннему бизнесу - именно к этому факту внимательно присматриваются иностранцы, прежде чем решатся вкладывать деньги. Здесь будет уместным мнение финансового эксперта Андрея Сысоева, высказанное в одном из недавних интервью: "В нашей стране есть две очень глубокие проблемы: отсутствие эффективной защиты права собственности и неравенство перед законом. Только решив их можно серьезно и ответственно говорить о внутреннем инвестировании. Нельзя радоваться, когда государство или кто-то другой забирает деньги или активы, нарушая право собственности, нужно, чтобы судебная система ориентировалась на защиту капитала и права собственности. Многие в Украине так и не научились с уважением относиться к инвесторам и их капитала, но это понемногу меняется", - убежден эксперт.

Если президенту и команде удастся уничтожить коррупцию и зарегулированность, а также продемонстрировать уважение к существующим крупным инвесторам, будет "прорыв" не только в экономическом плане. Это автоматически повысит рейтинг инвестиционной привлекательности и оздоровит бизнес-климат в государстве, отмечается в материале. А то, что в Украине может происходить прозрачный приватизационный процесс на рыночных условиях и по рыночным ценам, показали примеры успешной продажи "Криворожстали" и "Укртелекома", акцентирует внимание "Бизнес".

Напомним, "Криворожсталь" продали в 2005 году за 24,2 млрд, а "Укртелеком" шесть лет назад - во 10,575 млрд грн. По оценкам экспертов, это были самые выгодные и самые успешные торги в истории новейшей Украины. Продажа "Криворожстали" принесла в бюджет на 38% больше всех приватизационных поступлений за годы независимости. А приватизация "Укртелекома" - на 16,37% больше всех средств, поступивших от приватизации государственного имущества за 1997-2016 годы.