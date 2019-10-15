"Ликвидировать схемы, коррупцию и давление" - власти заявили о намерении осуществить новую большую приватизацию

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 549
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2673
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1134
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4077
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2628
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 873
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 5985
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1026
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1431
Фото
Все фото
3
15
5
5
14
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
&quot;Нет капитуляции&quot;: митинг требует отказаться от &quot;формулы Штайнмайера&quot;
"Нет капитуляции": митинг требует отказаться от "формулы Штайнмайера"
На ПА НАТО выразили поддержку Порошенко
На ПА НАТО выразили поддержку Порошенко
А ты можешь так долго, как Зеленский? Сети взорвались фотожабами на пресс-марафон
А ты можешь так долго, как Зеленский? Сети взорвались фотожабами на пресс-марафон
Видео
Все видео
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
Директор ГБР Роман Труба признался в нарушении антикоррупционного законодательства - "Наблюдатель"
Директор ГБР Роман Труба признался в нарушении антикоррупционного законодательства - "Наблюдатель"
Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину
Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3420
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6840
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1530
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 819
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 1818
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
вторник, 15 октября 2019 14:49

"Ликвидировать схемы, коррупцию и давление" - власти заявили о намерении осуществить новую большую приватизацию

  Комментировать
&quot;Ликвидировать схемы, коррупцию и давление&quot; - власти заявили о намерении осуществить новую большую приватизацию
СМИ: "Власть стремится создать максимально комфортные условия для компаний"

Новая команда взялась за приватизацию и серьезно нацелена уничтожить коррупцию и постоянное вмешательство в работу бизнеса со стороны государства - тормоза процессов справедливого разгосударствления, сообщают СМИ.

Президент и Правительство дают сигналы международному бизнесу не бояться вкладывать средства в Украину: власть стремится создать максимально комфортные условия для компаний - от ликвидации проблем на таможнях и в налоговой к защите прав инвесторов и интеллектуальной собственности, пишет издание "Бизнес".

"У нас для этого сегодня есть все: политическая воля Президента, большинство в Верховной Раде, настроено работать правительство и премьер-министр... Мы проводим структурные преобразования, и я искренне приглашаю вас всех стать частью этого важного процесса - трансформации Украины в действительно европейскую развитую страну, свободную от коррупции и полную бизнес-возможностями", - приводит издание слова Президента Владимира Зеленского.

При этом ключевым месседжем для инвесторов заявлена ​​честная большая приватизация государственных предприятий - в том числе, которые раньше были под запретом.

"Кабмин должен до 1 декабря 2019 передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества Украины для малой приватизации через аукционную систему "ProZorro.Продажи" и начать подготовку крупных госкомпаний к приватизации с привлечением инвестиционных советников; не позднее 1 апреля 2020 - провести первый конкурс по приватизации", - заявил недавно Владимир Зеленский.

Но для того, чтобы нашим активами заинтересовались внешние инвесторы, важно уважительно относиться к внутреннему бизнесу - именно к этому факту внимательно присматриваются иностранцы, прежде чем решатся вкладывать деньги. Здесь будет уместным мнение финансового эксперта Андрея Сысоева, высказанное в одном из недавних интервью: "В нашей стране есть две очень глубокие проблемы: отсутствие эффективной защиты права собственности и неравенство перед законом. Только решив их можно серьезно и ответственно говорить о внутреннем инвестировании. Нельзя радоваться, когда государство или кто-то другой забирает деньги или активы, нарушая право собственности, нужно, чтобы судебная система ориентировалась на защиту капитала и права собственности. Многие в Украине так и не научились с уважением относиться к инвесторам и их капитала, но это понемногу меняется", - убежден эксперт.

Если президенту и команде удастся уничтожить коррупцию и зарегулированность, а также продемонстрировать уважение к существующим крупным инвесторам, будет "прорыв" не только в экономическом плане. Это автоматически повысит рейтинг инвестиционной привлекательности и оздоровит бизнес-климат в государстве, отмечается в материале. А то, что в Украине может происходить прозрачный приватизационный процесс на рыночных условиях и по рыночным ценам, показали примеры успешной продажи "Криворожстали" и "Укртелекома", акцентирует внимание "Бизнес".

Напомним, "Криворожсталь" продали в 2005 году за 24,2 млрд, а "Укртелеком" шесть лет назад - во 10,575 млрд грн. По оценкам экспертов, это были самые выгодные и самые успешные торги в истории новейшей Украины. Продажа "Криворожстали" принесла в бюджет на 38% больше всех приватизационных поступлений за годы независимости. А приватизация "Укртелекома" - на 16,37% больше всех средств, поступивших от приватизации государственного имущества за 1997-2016 годы.

Українські новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ликвидировать схемы, коррупцию и давление" - власти заявили о намерении осуществить новую большую приватизацию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Включают отопление, когда на улице настоящее лето

Правительство разрешило изымать землю

Президента "Шахтера" разовало на куски

Студенты вышли с требованием отставки правительства

Тело шпионки передали в анатомический театр

Вдохновитель Гитлера был психически больным философом

Самое читаемое
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет
 1 Просмотров: 50998
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 46423
Синоптик рассказала, насколько задержится &quot;бабье&quot; лето
Синоптик рассказала, насколько задержится "бабье" лето Просмотров: 40141
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 36079
&quot;Слава Украине&quot;: российский ученый ушел из эфира, обвинив Москву в войне
"Слава Украине": российский ученый ушел из эфира, обвинив Москву в войне 1 Просмотров: 21944
Политика
В правительстве заговорили о двойном гражданстве
В правительстве заговорили о двойном гражданстве Просмотров: 9
"Президент имеет высокую поддержку" - "слуга народа" о социологии
"Президент имеет высокую поддержку" - "слуга народа" о социологии Просмотров: 81
"Страны НАТО должны больше помогать Украине" - Столтенберг
"Страны НАТО должны больше помогать Украине" - Столтенберг Просмотров: 27
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
 Просмотров: 180
На Львовщине прокуратуру возглавила женщина
На Львовщине прокуратуру возглавила женщина Просмотров: 441
Больше всего комментируют
5
Зеленский призвал участников акций ко Дню защитника Украины не делать "картинку для российских СМИ"
5
Глава "Слуги народа" извинился перед протестующими против капитуляции
4
Рейтинг Зеленского резко упал
3
Зеленский не вмешивается: через Коломойского провалили переговоры с МВФ
2
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
Голосов: 12784
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua