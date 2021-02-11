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"Лига антитраста" подала в АМКУ заявление о создании искусственного дефицита электроэнергии группой ДТЭК Ахметова

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&quot;Лига антитраста&quot; подала в АМКУ заявление о создании искусственного дефицита электроэнергии группой ДТЭК Ахметова
Общественные активисты подали в АМКУ заявление о злоупотреблении монопольным положением группой ДТЭК

Общественные активисты 11 февраля подали в Антимонопольный комитет (АМКУ) заявление о злоупотреблении монопольным положением группой ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом сообщает платформа "Лига антитраста".

Эксперты на основании собранных доказательств пришли к выводу, что ДТЭК сознательно допустил создание ситуации, угрожающей отключениями электроэнергии для потребителей.

ДТЭК имеет долю 70% в тепловой генерации, тогда как признаком монополии является 35%. В заявлении в АМКУ указаны такие признаки злоупотребления монопольным положением компании Ахметова:

• ДТЭК поставил на свои ТЭС угля значительно меньше установленных государством нормативов, с результатом чего был создан рекордный для страны дефицит;
• при этом из шахт ДТЭК на его ТЭС системно доставляется меньший объем угля чем добытый (за два последних месяца 2020 разница составила 1 миллион тонн);
• одновременно с этим 12 энергоблоков ДТЭК были выведены в незапланированный аварийный ремонт по инициативе группы;
• как следствие, ДТЭК не выполнял требования оператора "Укрэнерго" о включении энергоблоков в работу;
• также ДТЭК ограничил поставки угля на государственную компанию Центрэнерго, что привело к выводу из работы части ее блоков по причине отсутствия топлива.

"Все это в совокупности привело к тому, что в энергетической системе Украины возник дефицит, который мы не можем технологически покрыть никаким другим образом, кроме как импортом электричества из государства-оккупанта и Беларуси. Также это повлияло на рост цены электроэнергии более чем на 15%. Это уже не первый шантаж страны украинским энергетическим монополистом. Но на этот раз, он еще более жестоким и наглым", - отметила основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская, госуполномоченная АМКУ в 2015-2019 годах.

Антимонопольный комитет имеет юридические инструменты для пресечения злоупотреблений монополиста – штрафы, принудительный раздел, предварительное решение, обязательства.

"Лига антитраста" предлагает всем гражданам приобщаться к обращению в АМКУ относительно действий ДТЭК.

Для этого достаточно распечатать текст заявления, указать в нем свои данные, распечатать, подписать и направить в АМКУ.

Можно подписать с помощью ЭЦП и направить на электронные адреса [email protected] и [email protected]

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Дата
11
февраля

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