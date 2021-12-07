Лидеры пяти стран призвали Россию возобновить переговоры в Нормандском формате

Нормандский формат хотят оновить. Фото: Reuters

Лидеры США, Германии, Франции, Италии и Великобритании высказались за возобновление переговоров в Нормандском формате.

Главы государств и правительств подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщается на сайте Елисейского дворца.

В ходе переговоров участники "поделились своим анализом существующей между Россией и Украиной напряженности, выразили свою решимость уважать суверенитет последней".

"Все они напомнили о необходимости возобновления Россией переговоров с Украиной в рамках так называемой "нормандской группы" под эгидой Франции и Германии", - говорится в материале.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что США хотят быть активными участниками по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе - он считает, что "это даст дополнительный импульс", поэтому уже в ближайшее время мы увидим определенные действия от США.