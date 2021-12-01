США присоединятся к урегулированию конфликта на Донбассе - Ермак

Уже в ближайшее время мы увидим действия США на Донбассе. Фото: РБК-Україна

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что США хотят быть активными участниками по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Я могу точно сказать, что Америка приняла решение быть активным участником мирного процесса, причем на всех уровнях, начиная с президентского. И они глубоко в теме. Это будет происходить параллельно существующему нормандскому формату", - утверждает Ермак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ермака допросили в ДБР

Также он считает, что "это даст дополнительный импульс", поэтому уже в ближайшее время мы увидим какие-либо действия от США.

На сегодняшнем заседании в Верховной Раде Зеленьский заговорил о прямом диалоге с Россией. Он считает, что без этого Украина не сможет вернуть Донбасс. Это уже не первое заявление. В ходе прессмарафона 26 ноября президент заявил, что в ближайшее время Андрей Ермак должен связаться с администрацией президента России Владимира Путина.