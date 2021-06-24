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четверг, 24 июня 2021 17:27

Лидеры президентского рейтинга - Зеленский и Порошенко, их партии оторвались от конкурентов - Центр Разумкова

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  Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получили бы Зеленский и Порошенко. Фото: ИА "Вчасно"
Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получили бы Зеленский и Порошенко. Фото: ИА "Вчасно"

Лидерами электоральных симпатий остаются Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Партии "Слуга народа" и "Европейская Солидарность" оторвались от конкурентов.

Таковы результаты опроса Центра Разумкова.

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, партия "Слуга народа" получила бы 28% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать. За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос 19% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" -15%, ВО "Батькивщина" - 10,5%, партию "Сила и честь" - 6%.

Другие партии: "Украинская стратегия Гройсмана" - 4%, "Гражданская позиция" - 3%, ВО "Свобода" - 3%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,5%, "УДАР Виталия Кличко" - 2%, "Оппозиционный блок" - 1%, "Голос" - 1%, "Партия Шария" - 1%.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получили бы Зеленский и Порошенко.

За Зеленского готовы голосовать 32% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. За Порошенко - 17% опрошенных.

За Бойко 13%, за Тимошенко - 10%, за Смешко - 7%, за Гройсмана - 4%, за Гриценко - 3%, за Разумкова - 2%, за Ляшко - и 2%, за Кошулинского - 2%, за Кличко - 1%, за Вилкула - 1%.

Во втором туре Зеленский получил бы 60% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, Порошенко - 40%. Как известно, во втором туре президентских выборов в 2019 году Владимира Зеленского поддержали 73,22%, Петра Порошенко - 24,45%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко за Зеленского проголосовали бы 76% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, за Бойко - 24%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологический опрос проведен в рамках исследовательского проекту "Украина: 30 лет на пути в Европу", финансируемого Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

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