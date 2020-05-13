Лидеры картеля фальсифицировали данные о работниках и технике, чем поставили под угрозу "Большую стройку" Зеленского

Крупнейшие подрядчики Укравтодора компании "Автомагистраль-Юг" и "Ростдорстрой" могут привести к срыву "Большого строительства". Фото: Укринформ

Крупнейшие подрядчики Укравтодора компании "Автомагистраль-Юг" и "Ростдорстрой" заявили на выполнение ремонтов в 2020-2021 годах технику и рабочих, которые должны одновременно выполнять работы в разных регионах Украины.

Об этом свидетельствует исследование об имеющихся людях и технике в указанных лидеров дорожного картеля, которое провели "Наши деньги" и "Лига антитраста".

С этими компаниями пока заключено 86 контрактов на 17,19 млрд грн, по которым срок выполнения работ сплывает этого и следующего года. В тендерных предложениях по этим торгам "Автомагистраль-Юг" и "Ростдорстрой" указывали одних и тех же рабочих на той же технике, которые должны делать ремонты дорог в разных уголках Украины одновременно.

В ходе исследования проанализированы 36 закупок на сумму 5,13 млрд грн, которые выиграл "Ростдорстрой", а также 50 закупок на 12,06 млрд грн "Автомагистраль-Юг".

В целом "Ростдорстрой" пообещал отремонтировать 35 дорог и улиц в разных регионах силами 240 сотрудников. В свою очередь "Автомагистраль-Юг" включил в предложения на 50 тендеров всего 330 рабочих.

При этом дорожный рабочий должен быть физически присутствовать в четко определенных местах ремонта дороги. Например "Ростдорстрой" заявил Петра Владимировича Дудьева на 2020 год на выполнение работ по 20 объектам в Винницкой, Черкасской, Николаевской, Полтавской и Одесской областям. "Автомагистраль-Юг" заявила по полсотни одних и тех же дорожных рабочих по объектам в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Львовской областях.

Кроме манипуляций с работниками, компании так же указывали в различных тендерах одну и ту же строительную технику. "Автомагистраль-Юг" и "Ростдорстрой" обещали, что арендованные катки будут работать на 24 и 15 объектах соответственно.

Более того, фирмы иногда вообще не указывали никаких данных об имеющейся технике в "Прозорро", а заказчики верили им на слово. К примеру, "Автомагистраль-Юг" указала соответствующую информацию о технике только в 26 из 50 закупок.

Подробнее о том, как жадность дорожных картелистов может привести к срыву "Большого строительства", банкротства других участников рынка и снижению качества дорог в Украине читайте в статье "Лидеры картеля фальсификациями срывают "Большая стройка" Зеленского".