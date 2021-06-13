Лидеры G7 сделали заявление о катастрофе самолета МАУ

Страны G7 заявили, что Иран должен быть прозрачным и справедливым. Фото: Reuters

Страны G7 выступили в поддержку усилий, направленных на прозрачность и подотчетность Ирана относительно компенсаций родственникам жертв катастрофы самолета МАУ.

Страны также обеспокоены продолжением нарушений прав человека и злоупотреблений в Иране. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам саммита.

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"Мы поддерживаем усилия, направленные на обеспечение прозрачности, подотчетности и справедливости в отношении жертв Рейса 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого Ираном в январе 2020 года. Мы повторяем свое глубокое беспокойство по поводу продолжения нарушений прав человека и злоупотреблений в Иране", - говорится в документе.

8 января в прошлом году в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран - Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, никто не выжил. Изначально иранцы заявили о том, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета. А 11 января официальный Тегеран признал, что самолет МАУ сбила ракета, а трагедия произошла "из-за человеческого фактора". Началось расследование, которое продолжается до сих пор.