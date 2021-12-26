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воскресенье, 26 декабря 2021 15:26

Либо 206 округ и Кличко, либо подозрение – Атрошенко рассказал о шантаже ОПУ, на который ответил отказом

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Либо 206 округ и Кличко, либо подозрение – Атрошенко рассказал о шантаже ОПУ, на который ответил отказом

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что получил предложение от ОПУ через одного из чиновников прекратить сотрудничество с партией "УДАР" и не выдвигать представителя своей команды в 206 округе. На это предложение он четко ответил "Нет", о чем написал в Facebook.

"Вечером 23 декабря, один государственный чиновник с конкретной фамилией и конкретной должностью, передал мне сообщение из Офиса президента – условия ослабления давления со стороны правоохранительных органов: ОП даст команду силовикам свернуть производство, если Атрошенко: 1. Дистанциируется от Виталия Кличко прекратит сотрудничество с партией "УДАР". 2. Не будет выдвигать представителя своей команды и не будет мешать кандидату от "Слуги народа" победить в 206 округе", – написал Атрошенко.

В противном случае, по его словам, Офис президента усилит давление силовиков и последние вручат ему подозрение в ближайшее время.

"Именно такую информацию в последние дни представители ДБР передают мне через моих знакомых. Я четко говорю – нет. Я не пойду на подобные договоренности с "зеленой" властью, учитывая, что, по моему глубокому и аргументированному убеждению, действующая власть непрофессиональна и неспособна вовремя генерировать адекватные решения на колоссальные вызовы и угрозы, стоящие сегодня перед страной. Эта власть, по сути, самая главный источник нестабильности в стране, ежедневно делает ее слабее, ведет ее в пропасть экономического падения, потери субъектности, пытается установить авторитарную систему управления государством, сворачивает децентрализацию, скатывается к давлению на свободные СМИ, и политического преследование своих оппонентов", – отметил мэр Чернигова.

Атрошенко подчеркнул, что пойти на договоренности с Офисом президента при этих обстоятельствах – сделать сознательный шаг против своей страны.

"Пусть лучше вручают мне подозрение в том, что я никогда не совершал. Ведь за 6 лет своей работы городским головой, я не взял никакой взятки и не принял ни одного решения против нашего красавца Чернигова. Именно поэтому, при малейших финансовых возможностях среди других областных центров Украины мы имеем факт лучшей динамики развития города", – сообщил он.

Атрошенко резюмировал, что уже говорил и повторяет еще раз, что не стану "слугой" офиса президента, потому что служит своим избирателям и своему родному Чернигову.

Українськи новини
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Дата
26
декабря

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