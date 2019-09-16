Лежат 200 уголовных дел: "Слуга народа" запускает аудит Кличко

Нардеп от "Слуги народа", бывший гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой общего аудита деятельности городского головы Киева Виталия Кличко, Киевской горгосадминистрации и подчиненных структур.
Об этом Ткаченко написал в Facebook.
"Аудит, который был запланирован еще во времена Гройсмана, но так и не был проведен", - заявил нардеп.
Почти 200 уголовных производств в отношении чиновников КГГА, начатых во времена мэра Кличко, "так и не было доведено до финального завершения", "ни одного вора - за решеткой", написал Ткаченко и добавил, что Киев нуждается в перезагрузке.
"Поэтому я вместе с коллегами настаиваю на немедленном принятии нового закона "О столице" и проведении досрочных выборов городского головы и Киевсовета на его основе", - резюмировал он.
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Офис президента добивался увольнения Виталия Кличко с конца июля.
Прошлый состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
Премьер-министр Алексей Гончарук назвал причиной увольнения связь Кличко с Вадимом Столаром. Его связывают с застройническими схемами в столице.
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