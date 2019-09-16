Лежат 200 уголовных дел: "Слуга народа" запускает аудит Кличко

Почти 200 уголовных дел не довели до конца, говорят в президентской партии.

Нардеп от "Слуги народа", бывший гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой общего аудита деятельности городского головы Киева Виталия Кличко, Киевской горгосадминистрации и подчиненных структур.

Об этом Ткаченко написал в Facebook.

"Аудит, который был запланирован еще во времена Гройсмана, но так и не был проведен", - заявил нардеп.

Почти 200 уголовных производств в отношении чиновников КГГА, начатых во времена мэра Кличко, "так и не было доведено до финального завершения", "ни одного вора - за решеткой", написал Ткаченко и добавил, что Киев нуждается в перезагрузке.

"Поэтому я вместе с коллегами настаиваю на немедленном принятии нового закона "О столице" и проведении досрочных выборов городского головы и Киевсовета на его основе", - резюмировал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это большая ошибка" - Кличко о досрочных выборах в Киеве

Офис президента добивался увольнения Виталия Кличко с конца июля. Прошлый состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался. Премьер-министр Алексей Гончарук назвал причиной увольнения связь Кличко с Вадимом Столаром. Его связывают с застройническими схемами в столице.