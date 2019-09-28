Лавров прокомментировал участие России в скандале вокруг президентов США и Украины

Лавров заговорил о паранойе. Фото Рейтер

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает "паранойей" заявления о российском следе в скандале вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Сообщает "Голос Америки"

На пресс-конференции в ООН Лавров заявил, что скандал, возникший после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского "раздут".

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.