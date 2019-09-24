Квартиры на Печерске и имения: показали "скромную" жизнь судей в деле Приватбанка

Судья Окружного административного суда города Киева Игорь Качур и и.о. председателя суда Владимир Келеберда, которые признали национализацию "Приватбанка" незаконной, не внесли в декларации дома и квартиры. Об этом сообщают журналисты Bihus.info.

Судья Качур каждое утро выезжает на работу из загородного дома в селе Иванковичи, пользование которым он не указал в своей декларации, указывают в расследовании.

Земельный участок, на котором расположен дом, принадлежит отцу судьи Анатолию Качуру. По словам отца, строил имение именно он, а не его сын, днако проживает в имении, на территории которого искусственные пруды, гостевой дом, будка охраны и собственная часовня, именно служитель Фемиды.

Также в собственности семьи судьи по меньшей мере восемь квартир в Печерском районе столицы: 4 из них приобретены до начала работы Качура в Окружном административном суде Киева, еще 4 - уже во время судейства. Из них три - в жилом комплексе "Бульвар Фонтанов", цены на которые стартуют от 3,5 млн грн.

На них, по словам Качура-старшего, заработал тоже он - якобы благодаря "лоббизму законопроектов" во времена работы в Верховной Раде и Кабинете министров. В то же время в ответе секретариата правительства на запрос журналистов говорится, что в период с 1992 по 2000 годы должностной оклад Качура в правительстве составлял от 6910 карбованцев до 330 грн. Примерно столько же он получал на различных должностях в Секретариате Верховной Рады с 2000 по 2005 гг.

Также журналисты обнаружили, что после начала работы в Окружном административном суде Киева семья помощницы судьи Качура Александры Панченко купила 2 квартиры в Киеве. В последний электронной декларации Панченко объяснения происхождения этих активов отсутствуют. Сама помощница судьи также отказалась объяснить это журналистам.

Другой судья из тройки по делу о "Приватбанка" - Владимир Келеберда - не указал загородный дом в поселке Литки. Дом находится в собственности экс-жены судьи Елены Келеберды. Несмотря на развод, пара, по словам консьержей, продолжает совместно жить в киевской квартире. Также журналисты зафиксировали, как Келеберда в домашней одежде ходит возле дома своей бывшей жены. По словам судьи, приезжает он туда к своим детям.

В 2013-2015-х годах участки здесь получила экс-супруга судьи и его мать Мария Келеберда. В июле 2019-го года, рядом с участками экс-жены судьи получил участок и брат судьи Сергей Келеберда.

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18 апреля Окружной административный суд города Киева за иском бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского принял решение, которым установил процедуру вывода банка с рынка с участием государства незаконной.