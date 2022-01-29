"Квартал" насаждает "русский мир" – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность

Телеканал "1+1" запустил новый русскоязычный сериал "Дикие" "Студии "Квартал 95", основателем которой является президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщила общественная организация "Відсіч".
"В сериале русское все – язык героев, документация, надписи на дверях должностных лиц, книги, титры. Сериал просто пахнет "русским мерой", - рассказали и опубликовали кадры.
Закон о языке обязывает телеканалы демонстрировать фильмы исключительно на государственном языке - украинском, напомнили.
Организация анонсировала акцию "За ТБ українською!" под Кабинетом министров на вторник, 1 февраля в 13:00.
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"Олигархические телеканалы полгода грубо нарушают требование закона о языке по показу фильмов и сериалов на украинском. Они имели двухлетний переходный период, но не только не перевели уже отснятые русскоязычные фильмы, но и создают новые.
Депутаты-"слуги народа" несколько раз пытались отменить норму о показе фильмов на украинском. Когда же эти попытки провалились, власти начали открыто саботировать закон.
"Сваты" и другие русскоязычные телепродукты на украинском ТВ – игра на стороне врага. Особенно циничной эта игра выглядит после восьми лет войны, тысяч погибших и на фоне угрозы нового российского вторжения", - заявляют организаторы акции.
"Оказалось, что сам сериал на русском и на украинском озвучили только рекламу по 30 секунд", - пишет автор проекта "Рагу.лі", блогер Татьяна Микитенко.
Телеканал "1+1" принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.
В июле прошлого года вступили в силу очередные нормы языкового закона. Языком демонстрации фильмов в Украине является украинский.
Систематическое нарушение телеканалами языкового закона является основанием для возможного применения санкций, говорил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
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