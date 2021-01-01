"Квартал 95" высмеял Медведчука

В новогодней программе "Вечерний квартал" высмеяли кума президента РФ Путина Виктора Медведчука с российской "вакциной".

"Виктор Медведчук заявил, что все разговоры о побочных эффектах российской вакцины преувеличены. Он испытал ее на себе и чувствует себя великолепно", - сказал ведущий и показал видео кота на полу, которого шатает.

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В октябре нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук ездил к президенту РФ Путину в его резиденцию Ново-Огарево. Там хвастался, что в оккупированном Крыму колол себе российскую "вакцину" от коронавируса.

После этой поездки в Службу безопасности Украины и Министерства здравоохранения написали обращение.