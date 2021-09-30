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четверг, 30 сентября 2021 14:33

"Кузня на Рыбальском" спустила на воду восьмой бронекатер для ВМС несмотря на давление со стороны власти

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&quot;Кузня на Рыбальском&quot; спустила на воду восьмой бронекатер для ВМС несмотря на давление со стороны власти
Предприятие "Кузня на Рыбальском" спустило на воду восьмой бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М". Фото: 5.ua

Предприятие "Кузница на Рыбальском" спустило на воду восьмой бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М".

Об этом сообщает 5.UA.

Предприятие продолжает выпускать корабли для Военно-Морских сил Украины несмотря на давление силовиков, попытки обанкротить завод и преследование его руководителя – отметили участники торжественной церемонии.

Начальник управления кораблестроения ВМС Украины Василий Радчук выразил благодарность коллективу "Кузницы на Рыбальском" и подчеркнул, что украинская армия нуждается в новых боевых судах.

"От имени командования Военно-Морских сил искренне поздравляю коллектив завода и нас, Министерство обороны и Военно-морские силы с пополнением, с новым катером. С удовольствием будем ждать его в Одессе на проведение государственных испытаний, а также скорейшего вхождения в состав Военно-Морских сил. Спасибо всем за совместную работу и очень хотим, чтобы это был не крайний корабль, чтобы мы еще имели дальше корабли от "Кузни на Рыбальском", – сказал Василий Радчук.

"Хочу поздравить присутствующий здесь коллектив знаменитого судостроительного предприятия. И тех, кто не смог приобщиться к нашему празднику. Это действительно праздник. Кому как не нам, здесь присутствующим, понимать, с какими трудностями сопряжено судостроение вообще и спуск на воду этого проекта в частности. Здесь есть все – и недофинансирование, и политическая ангажированность, и уголовные преследования, и сложности поставок. Но это – достойный ответ всем сомневающимся, кто пытается остановить строительство боевых единиц для наших Военно-Морских сил. Это доказывает, что коллектив даже в таких сложных условиях работал, работает и будет продолжать работать", – отмечает боевой генерал, Герой Украины, народный депутат Михаил Забродский.

"Для них – это дело всей жизни. Предлагаю поздравить их с великой победой, к которой они имеют прямое отношение. Пока государство строит корабли, оно считается морским. Сегодня лишь очередной этап и очередной шаг. Искренне надеюсь, что в ближайшее время мы сможем поздравить Военно-Морские силы Украины с принятием в боевой состав очередной единицы", – отмечает Забродский.

"У нас сегодня очень важное событие, наши славные ВМС получают новый бронированный артиллерийский катер. Я вспоминаю, когда мы вместе с вами спускали на воду первый катер. Это были времена, когда наша Украина могла рассчитывать исключительно на себя, без никакой помощи даже от наших стратегических партнеров, во время запрета поставлять в Украину любое оружие, любую технику. Только расчет на собственные силы. И именно тогда ваш дружный трудовой коллектив взял на себя обязательство восстанавливать наши ВМС. Это уже восьмой бронированный артиллерийский катер. Были выпущены десантные штурмовые катера, катер-разведчик, и все это в достаточно сложных условиях. И что важно для украинского бюджета, стоимость этих изделий на порядок ниже, чем зарубежных аналогов", – отметил секретарь СНБО в 2014-2019 годах Александр Турчинов.

"А как "зеленая" власть поддерживает трудовой коллектив и это предприятие? Открываются уголовные дела по надуманным политическим обвинениям. За решетку брошен директор Валерий Шандра, боевой генерал Игорь Павловский также за решеткой. За что? За то, что они ставили на вооружение ВМС катера, прошедшие не просто испытания, а боевые испытания. Все мы помним, как катера, произведенные на "Рыбальском" под огнем российской армады прорывались к Керченскому проливу", – напомнил Турчинов.

"С одной стороны, уголовные дела, а с другой стороны – на последнем параде, посвященном 30-летию Независимости Украины, ваши катера шли достойно в строю, демонстрируя силу нашей армии", – отметил экс-секретарь СНБО.

"Власть меняется, президенты меняются, правительства меняются, но я убежден, что ваш мощный трудовой коллектив, ваше предприятие, которое вскоре будет праздновать 100-летие, и дальше будет выпускать нужную армии продукцию и дальше будет укреплять обороноспособность нашей страны", – резюмирует Турчинов.

Напомним, 31 августа суд продлил арест боевому генералу и бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому, а также председателю правления завода Валерию Шандре до 28 сентября. Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

Как известно, бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому двум ексначальникам департамента ведомства, а также руководителю завода "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре забрасывают поставки в армию в 2016-2018 годах техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые, как считают следователи ГБР, не соответствовали требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах.

Также сообщалось, что трудовой коллектив завода "Кузница на Рыбальском" неоднократно заявлял о том, что давление силовых органов направлено на уничтожение уникального предприятия.

В то же время бывший командующий сил АТО Забродский заявил, что уголовное производство против генерала Павловского – абсурд и сугубо политическое дело.

5 Канал
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