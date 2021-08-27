Курс на ЕС и НАТО: утверждена Стратегия внешнеполитической деятельности Украины

Зеленский утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Фото: Униан

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны "О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины".

Стратегия содержит основные приоритеты и стратегические цели внешнеполитической деятельности Украины: курс государства на членство в ЕС и НАТО, восстановление территориальной целостности и противодействие агрессии России, продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций, сотрудничество с другими государствами и международными организациями и пр. Указ №448/2021 вместе с решением СНБО и текстом Стратегии был обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно указу, ответственным за выполнение решения СНБО является секретарь Совета Алексей Данилов.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО "О неотложных мерах по киберобороне государства, которое предусматривает создание кибервойск".