"Куратор от Зеленского" не планирует возвращаться в КГГА

"Все ситуативно движется, происходит имитация бурной деятельности", - Варвыш. ФОТО: Радио Свобода

Бывший чиновник КГГА Андрей Варвыш, которого медиа называют "куратором Киева" от Офиса президента, не планирует возвращаться во власть.

"Я категорически не вижу себя ни в одной роли, в какой форме публичной деятельности в государственной или муниципальной власти. Я имею опыт в этой работе, это были лучшие годы моей жизни, исходя из того, чему я научился. Но это - наиболее травматические вещи - я почувствовал весь возможный дискомфорт от того, что работал во власти ", - сказал Варвыш в интервью "Радио Свобода".

"Травматическим" екс-чиновник называет свой опыт из-за отсутствия стратегии работы.

"Все ситуативно движется, происходит имитация деятельности. Даже подразделения, отвечающие за стратегическое управление, им не занимаются. Все обслуживают какие бизнес-процессы, решают какие-то собственные вопросы. И если бы меня спросили, сколько людей из тех, которых я тогда видел в администрации, профессионально занимающихся развитием города, я бы насчитал человек десять из ста ", - сказал Варвыш.

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Андрей Варвыш - основатель и руководитель компании "Сага Девелопмент", участник застройки Рыбальского полуострова и один из соавторов концепции переезда офиса президента в "Украинский дом".