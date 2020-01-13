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понедельник, 13 января 2020 17:05

Купить землю можно будет только по безналу- Милованов

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Купить землю можно будет только по безналу- Милованов
Землю купить можно будет только по безналу. Фото: "Общественное радио"

После введения рынка земель сельскохозяйственного назначения, приобрести земельный пай можно будет только безналичным способом.

"Не будет наличных расчетов. Мы будем бороться с теневыми рынками. Поэтому рассчитаться за приобретенную землю можно будет только безналичными. И нужно будет показать, откуда эти деньги взялись", - сообщил во время брифинга по вопросам земельной реформы министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает "Общественное".

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Он также отметил, что после открытия рынка, которое запланировано на октябрь 2020-му государство запустит несколько программ поддержки малых фермеров, среди которых - льготные кредиты и государственные гарантии.

13 ноября прошлого года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Если его примут в целом, рынок земли в Украине заработает с октября 2020-го.

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