Купил Land Cruser за $800: против нардепа от ОПЗЖ открыли дело

Суто Мамояна подозревают в обесценивании своего состояния на 8,5 млрд грн. Фото:radiosvoboda

Совет общественного контроля обратился к НАБУ для проверки нардепа Суто Мамояна.

Его подозревают в подаче ложных данных в своей декларации за 2019 год.

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Предполагают, что Мамоян занизил стоимость приобретенного автомобиля Toyota Land Cruiser 200, а также 2 квартир в жилом комплексе "Заречный" площадью 124 и 125 кв. м.

Его могут обвинить в декларировании недостоверной информации.

Как машину стоимостью $62 тыс. купить за $800. Нардеп от "Оппозиционного платформы - За жизнь" дал украинский мастер-класс. Суто Мамоян в 2019 году стал владельцем ряда элитных квартир и автомобилей. При этом указал в декларации, что они стоили значительно дешевле рыночных цен.