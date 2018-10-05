Кума Порошенко раскритиковала закон о языке

Законопроект предлагает создать Национальную комиссию по стандартам государственного языка и институт Уполномоченного по защите государственного языка. Фото: radiosvoboda.org

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Оксана Билозир недовольна принятым в первом чтении законопроектом о языке.

В эфире одного из телеканалов она раскритиковала предложения о создании института уполномоченного по защите украинского языка и внедрении языкового сертификата.

"Правильно ли, что мы формируем институт уполномоченного по защите украинского языка как государственного, к которому украинцы имеют право писать жалобы? Например, судья не так выразился, не так обслужили. А если суржиком? Понимаете, к чему мы можем привести страну? Начнем искать крайнего, издеваться друг над другом, дискредитировать.

А что такое государственный сертификат? Если украинец вырос в русскоязычной среде, поехал в англоязычную, закончил Гарвард и хочет применить свой опыт в Украине. Но не может попасть на должность государственного служащего, потому что ему нужно сдать в каком-то специальном заведении экзамен и получить сертификат о знании языка", - отметила Билозир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардепов будут штрафовать за выступления на негосударственном языке

4 октября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о языке №5670-Д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Единственным государственным языком в Украине, согласно документу, является украинский. Попытки введения в Украине официального многоязычия вопреки Конституции и установленной конституционной процедуре провоцируют языковой раскол страны, межэтническое противостояние и вражду и направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивают к надругательству над государственными символами Украины и караются по закону. Ответственность будут нести и те, кто будет препятствовать или ограничивать пользование украинским языком. Документ регулирует применение украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. Его действие не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.