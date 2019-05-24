Кум Путина не является переговорщиком от Украины - АП

У президента Владимира Зеленского говорят, что не общаются с Медведчуком.

Кум президента России Виктор Медведчук не является переговорщиком со стороны Украины.

Об этом сказал глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире программы "Право на владу".

Богдан заявил, что не считает Медведчука возможным помощником в контактах с РФ.

"Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его из своего - это их выбор", - сказал глава АП, пишет УНІАН

"Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним не знаком и никогда не общался", - сказал Богдан.

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8 февраля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Медведчука. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственную измену.