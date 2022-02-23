Кулеба в США встретился с Байденом и Ллойдом

Байден встретился с Кулебой. Фото: Укринформ

Президент США Джо Байден встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает сайт Белого дома.

Байден проинформировал Кулебу о реакции Соединенных Штатов на решение России признать "независимость" так называемых ДНР и ЛНР, включая указ, изданный минувшей ночью, и новые санкции, которые были введены сегодня.

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Он подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь в военной и экономической сфере.

Также Кулеба встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.

Они обсудили практические шаги по защите Украины, в частности, развитию сотрудничества в отраслях противовоздушной и противоракетной обороны.

Кулеба проинформировал министра обороны США о формировании в Украине территориальной обороны и "выразил надежду на тесное сотрудничество для ее развития".

Стороны согласовали продление консультаций и контактов на высшем военно-политическом уровне.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский Союз должен предоставить Украине обещание членства. А также призвал партнеров ввести санкции против России. 22 февраля появились первые санкции в отношении РФ из-за "признания" так называемых ЛДРН. Германия приостановила сертификацию "Северного потока 2", Великобритания вводит санкции против пяти банков и персональные – против олигархов, США ввела ограничения против российской элиты, банков и долга РФ. К антироссийским санкциям также присоединились Канада и Япония.