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вторник, 01 марта 2022 15:44

Кулеба: Россиянин - значит варвар

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Кулеба: Россиянин - значит варвар
Продолжается шестой день народной войны против российских захватчиков.

Каждому нужно использовать возможности и контакты, чтобы все в мире узнали – россияне это варвары.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во вторник.

"Произошедшее сегодня утром выводит противостояние с Россией на новый уровень. Ракетные обстрелы Харькова, Киева, других украинских городов, убийства наших детей, их страдания в подвалах, больницах, позволяет нам с полной правом по всему миру запустить один четкий сигнал: россиянин – значит варвар", - заявил глава МИД.

"Продолжается шестой день народной войны Украины против российских захватчиков. Они пришли на нашу землю убивать наших людей и разрушать наши города.

Несмотря на то, что Путин обрушил на Украину всю российскую армию, Украина не сдалась и не упала", - сказал министр.

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"Враг уже надломился. Мир объединился и давит на Россию. Это и есть наш второй дипломатический фронт", - заявил Кулеба.

Блицкриг Российской Федерации против Украины потерпел полный провал, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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