Кулеба раскрыл "рекордные масштабы" вооруженной помощи Украине от партнеров

Украина получила более 1000 тонн оружия и оборудования от партнеров – Кулеба. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что общий вес доставленной в Украину оборонной помощи и военного оборудования партнерами в последние недели пересек отметку более чем в 1 тыс. т.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга 7 февраля.

Кулеба отметил, что Украина находится на постоянной связи с партнерами и продолжает консолидировать международную коалицию в поддержку Украины.

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"Благодаря этой работе сегодня Украина получает усиленную политическую и экономическую поддержку, а также поддержку в сфере безопасности. Ее общий объем в эти недели и месяцы пересек отметку в $1,5 млрд, а объемы доставленного оборонного оружия и военного оборудования - общий вес более чем в 1000 т", - сказал Кулеба.

Рекордные объемы поддержки усиливают позиции Украины за столом переговоров, а ключевая тема международной политики сейчас - не допустить очередную волну войны России против Украины, отметил глава МИД.

5 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл восьмой самолет с боеприпасами от США. Вес груза составил 86 т, сообщил министр обороны Алексей Резников.