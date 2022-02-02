Кулеба прокомментировал попытки вычислить дату нападения России

Кулеба говорит, что дату нападения вычислить невозможно. Фото: Reuters

Достоверных теоретических дат начала агрессии России против Украины нет.

Об этом сказал министр иностанных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передает "Інтерфакс-Україна".

Доступная информация не позволяет вычислить дату.

"Нет никаких достоверных теоретических дат начала российской агрессии. Это все существует в соцсетях, рефлексиях наших экспертов, граждан. Но ни одна из имеющихся информаций не позволяет сделать даже предположение о какой-либо дате", - сказал Кулеба.

Украинское государство владеет полной информацией о маневрах на границе.

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"Если действия РФ в Беларуси начнут эволюционировать во что-то другое, Украина мгновенно это увидит и подготовится", - сказал министр.

В Беларуси военные мотострелкового соединения Восточного военного округа РФ завершили развертывание полевого лагеря на полигоне "Брестский" для учений. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России утром 1 февраля, обнародовав соответствующее видео. Сколько там находятся военных и спецтехники – ведомство не уточнило.