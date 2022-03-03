Кулеба о санкциях: Отследим каждого россиянина

Украина отслеживает каждого богатого россиянина из страны-агрессора РФ, пытающегося скрыть свои активы.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Рада".
"Есть отчаянная попытка богатых россиян вывести деньги из России, но мы знаем, куда они их пытаются спрятать, потому что отслеживаем это", - сказал глава МИД.
Украина с первого дня вторжения российской армии - в дипломатическом наступлении.
"Потенциал санкционного давления еще не исчерпан. Работаем с партнерами по новым санкциям против России", - заявил министр.
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Сейчас по российской экономике ездит каток санкций, сказал глава МИД.
Вопросом номер один Кулеба назвал противовоздушную оборону.
"Эту задачу мы решаем, она на порядок сложнее, но мы деремся", - сказал.
"Мы прямо говорим НАТО: вы можете сколько угодно избегать столкновения с Россией, но если вы нам не поможете сейчас вы будете следующими", - заявил.
24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
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