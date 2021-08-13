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Кулеба о нервной реакции Лаврова на "Крымскую платформу": "Я доволен"

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Кулеба о нервной реакции Лаврова на &quot;Крымскую платформу&quot;: &quot;Я доволен&quot;
По словам Кулебы, Россия уже всерьез начала нервничать из-за планов Украины относительно возвращения Крыма. Фото: ua-rating.com

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что доволен нервной реакцией главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммит "Крымской платформы", который состоится 23 августа в Киеве. Об этом заявил на брифинге, передает "Сегодня".

По словам Кулебы, Россия всерьез начала нервничать из-за планов Украины по возвращению Крыма.

"Вчера Сергей Лавров незаконно посетил украинский Крым. Там сделал ряд гневных заявлений о "Крымской платформе", назвал ее шабашем, сборищем. Не буду скрывать - я доволен этой нервной реакцией. Как говорил Махатма Ганди: сначала они вас игнорируют, потом они с вас смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете. Россия успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей - активно с нами борется. Четвертая стадия обязательно будет. Это будет стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма", - сказал Кулеба.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что количество участников учредительного саммита "Крымской платформы" возросло до 40.

"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

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Дата
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