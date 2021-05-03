Кулеба назвал условия для вакцинации иностранных дипломатов

По его словам, иностранных дипломатов в Украине будут вакцинировать по принципу взаимности. Фото: скриншот с видео

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине будут вакцинировать от коронавируса иностранных дипломатов, однако это зависит от некоторых условий.

По его словам, иностранных дипломатов в Украине будут вакцинировать по принципу взаимности. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов в Украине на основе принципа взаимности в отношении наших дипломатов за рубежом. То есть если в стране Х вакцинировали наших дипломатов, то мы вакцинировали их дипломатов", - объяснил Кулеба.

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По его словам, это нормальная международная практика.

Он также подтвердил информацию о том, что некоторые страны, в которых есть избыток своих вакцин, снабжают ими другие страны для вакцинации своих граждан. К примеру, Китай пригнал самолетом багаж вакцин конкретно для того, чтобы вакцинировать своих дипломатов и граждан, которые живут в Украине.

Вакцинация в Украине является одной из самых медленных в Европе. Государство подписало контракты на 32 млн доз вакцины. Пока что поступило менее миллиона доз от AstraZeneca и китайского производителя Sinovac Biotech. В Украину привезли 117 тыс. доз вакцин Pfizer по системе СOVAX. Поставка AstraZeneca индийского производства задерживается, так как количество случаев болезни стремительно растет в Индии.