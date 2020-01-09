Куда едет Зеленский после Омана

Кроме Зеленского в Давос поедет Новинский.

Президент Владимир Зеленский планирует принять участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в конце января в Давосе.

Об этом свидетельствует список зарегистрированных с Украиной участников, сообщает "Європейська правда"

Кроме Зеленского от Украины на мероприятие поедут министр иностранных дел Вадим Пристайко, олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организует Украинский завтрак в Давосе, нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко и исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дария Каленюк.

Всемирный экономический форум запланирован в швейцарском Давосе 21-24 января.

5 января президента заметили в Омане - ряд СМИ сообщили, что он находится там на отдыхе с семьей и обнародовали фото.

В Офисе президента заявили, что Зеленский отправился туда с семьей за собственные средства чартерным рейсом.