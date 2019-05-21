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вторник, 21 мая 2019 16:10

Кучма похвалил Зеленского

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Кучма похвалил Зеленского
Владимир Зеленский - честный и порядочный, говорит Леонид Кучма. Фото: УНІАН

Второй президент Леонид Кучма уверен, что под руководством президента Владимира Зеленского будет создана профессиональная команда, а главе государства советует больше действовать и меньше говорить.

Об этом Кучма сказал журналистам в городе Днипро во вторник, отвечая на вопрос о советах новому президенту, передает "Інтерфакс-Україна"

"Мне кажется, все-таки под руководством нового президента будет сформирована профессиональная команда. Самое главное, - чтобы они видели и выполняли те вещи, которые обещали. Ведь 5 лет назад нам тоже обещали очень и очень много", - сказал Кучма.

"Президенту новому я желаю меньше говорить и больше делать. Мы послушали о его первых шагах - правильной дорогой, как раньше говорили, идете, товарищи. Так что дай Бог ему на этом пути успеха. Я знаю этого человека. Его главные достоинства - честность и порядочность, чего нам сегодня крайне не хватает", - сказал Кучма.

Отвечая на вопрос, какой совет о мире он бы дал Зеленскому, второй президент сказал: "Все проблемы войны и мира - в руках одного человека, Путина. Какие бы со своей стороны мы не давали контрпредложения, все в тумане, ведь идти на компромисс, подняв руки, - это не устроит Украину".

"Тем более, если так будет, то сегодняшний президент долго не проработает - по политическим мотивам, как вы понимаете. А сегодня со стороны Российской Федерации пока один язык - ультиматум, другого, к сожалению, нет", - сказал Кучма.

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20 мая президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.

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Дата
21
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