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вторник, 27 апреля 2021 10:39

Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
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В Киеве разоблачили полицейского, который за деньги "разрешал" работу развлекательным заведениям и заведениям общественного питания. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Заместитель начальника одного из районных управлений полиции, фамилии которого не называется, требовал у руководителей учреждений от 5 тыс. грн до 20 тыс. грн за неделю работы.

За эти деньги обещал не препятствовать работе и не привлекать к административной ответственности за нарушение карантинных ограничений.

Полицейского задержали на получении 13 тыс. грн взятки. Ранее следователи ГБР задокументировали получение полицейским 25 тыс. грн. Проводятся обыски по месту работы задержанного.

Чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать должности до трех лет и конфискация имущества.

Процессуальное руководство в уголовном производстве ведет Киевская городская прокуратура.

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С 5 апреля в Киеве усилили карантинные ограничения. Заведения общественного питания могут работать только на вынос или доставку.

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