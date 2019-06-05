Кубив объяснил, почему отсрочка запуска рынка электроэнергии является абсурдной

 
Ексклюзивы
1/5
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 585
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
Просмотров: 2187
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 4662
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3267
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2133
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7551
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1152
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4654
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2970
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2772
Фото
Все фото
5
4
5
10
20
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Видео
Все видео
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
Заместители Луценко и нардеп вляпались в мошеннический скандал
Заместители Луценко и нардеп вляпались в мошеннический скандал
"Оккупация" Буковины: ГПУ приняла меры
"Оккупация" Буковины: ГПУ приняла меры
Через 10 дней обнародуем информацию о состоянии дел в СБУ - Баканов
Через 10 дней обнародуем информацию о состоянии дел в СБУ - Баканов
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Интервью
1/5
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 171
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 450
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 954
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3555
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31681
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1143
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
среда, 05 июня 2019 17:17

Кубив объяснил, почему отсрочка запуска рынка электроэнергии является абсурдной

  Комментировать
Кубив объяснил, почему отсрочка запуска рынка электроэнергии является абсурдной
Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив заявил, что запуск нового энергорынка необходимо с 1 июля. Фото: Фокус.ua

Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив на заседании правительства 5 июня заявил о необходимости запуска нового энергорынка с 1 июля.

По его словам, переносить на 3 месяца запуск не имеет смысла, ведь был многолетний период подготовки и дополнительные месяцы существенно не повлияют на ситуацию. При этом ни один орган или госкомпания не подавала официальных позиций о неготовности к своевременному запуску.

"Эта история не является даже с 2017 года, о которой мы сегодня говорили. Хочу напомнить всем во второй раз, что Украина взяла на себя обязательства по либерализации рынка Второго энергетического пакета 15 декабря 2010 года. Международное соглашение о присоединении Украины к договору об учреждении энергетического сообщества. А рынок либерализации должен был заработать с 1 января 2012 года. Имеем сегодня 2019 год. 2012 и 2019, прошло 7 лет. И мы хотим сказать, что 7 лет мало, 2 года мало, а 3 месяца достаточно? Поставлен был четкий вопрос: уважаемые участники, ответственные за внедрение, вы должны дать сигнал о готовности. Никто не дал возражений. Ни письменно, ни устно, ни соответственно эти совещания, которые проводились".

Кубив заявил, что ключевым нерешенным вопросом были тарифы для потребителей. Сегодня этот вопрос решен принятием соответствующего постановления о возложении специальных обязанностей на участников рынка для обеспечения общегражданских интересов.

Он также напомнил, что с 1 января 2019 года уже запущен розничный рынок электроэнергии. Насмотревшись на опасения, раздававшиеся накануне запуска, рынок успешно работает.

"С 1 января 2019 года внедрен розничный рынок электрической энергии. Операторы системы передачи и операторы системы распределения выполнили требования об отделении видов деятельности. Создано 25 поставщиков универсальных услуг, 33 операторы системы распределения, 1 поставщик последней надежды и операторы рынка и гарантированный покупатель. Количество поставщиков электрической энергии возросла с 179 в 2018 году до 444 в 2019 году. Закуплены необходимые программные комплексы для обеспечения функционирования оператора рынка, оператора системы передач и основные производители, которые обеспечивают более 90% объема рынка электроэнергии", - подчеркнул он.

Напомним, на прошлой неделе Секретарь СНБО Александр Данилюк прокомментировал заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно ситуации с запуском нового рынка электроэнергии, которая состоялась 31 мая. "Премьер-министр Украины заверил, что у правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию - независимо от даты ввода. Считаю, что это совещание является примером конструктивного взаимодействия различных государственных органов и структур", - написал он.

Как сообщалось, Закон Украины "О рынке электроэнергии" предусматривает запуск с 1 июля нового рынка электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС. Либерализация рынка электроэнергии является обязательством Украины перед Европейским Энергосообществом по имплементации положений Третьего энергопакета ЕС.

Українські новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кубив объяснил, почему отсрочка запуска рынка электроэнергии является абсурдной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июня

Открыли крупнейшую в истории выставку

Самое читаемое
&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
"Исчезли" 12% выпускников крымских школ Просмотров: 20341
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
 5 Просмотров: 13887
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
 Просмотров: 13221
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 12627
К семье убитого 5-летнего мальчика пришел Арсен Аваков
К семье убитого 5-летнего мальчика пришел Арсен Аваков
3
 Просмотров: 11332
Политика
Предвыборный скандал: одесские "оппозиционеры" обвиняют столичное руководство в попытках фальсификации партийного съезда
Предвыборный скандал: одесские "оппозиционеры" обвиняют столичное руководство в попытках фальсификации партийного съезда Просмотров: 153
Первая леди встретилась с украинскими воинами
Первая леди встретилась с украинскими воинами Просмотров: 504
Появились новые подробности похода Яроша на выборы
Появились новые подробности похода Яроша на выборы Просмотров: 288
Ляшко предложил объявлять в ВР имена погибших на фронте
Ляшко предложил объявлять в ВР имена погибших на фронте Просмотров: 45
Комитет решил, что делать с Полтораком и Грицаком
Комитет решил, что делать с Полтораком и Грицаком Просмотров: 990
Больше всего комментируют
13
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
9
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
5
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
3
Была "агентом Кремля": новая пресс-секретарь Зеленского сделала неожиданное заявление
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
Голосов: 1927
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua