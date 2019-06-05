Кубив объяснил, почему отсрочка запуска рынка электроэнергии является абсурдной

Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив заявил, что запуск нового энергорынка необходимо с 1 июля. Фото: Фокус.ua

Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив на заседании правительства 5 июня заявил о необходимости запуска нового энергорынка с 1 июля.

По его словам, переносить на 3 месяца запуск не имеет смысла, ведь был многолетний период подготовки и дополнительные месяцы существенно не повлияют на ситуацию. При этом ни один орган или госкомпания не подавала официальных позиций о неготовности к своевременному запуску.

"Эта история не является даже с 2017 года, о которой мы сегодня говорили. Хочу напомнить всем во второй раз, что Украина взяла на себя обязательства по либерализации рынка Второго энергетического пакета 15 декабря 2010 года. Международное соглашение о присоединении Украины к договору об учреждении энергетического сообщества. А рынок либерализации должен был заработать с 1 января 2012 года. Имеем сегодня 2019 год. 2012 и 2019, прошло 7 лет. И мы хотим сказать, что 7 лет мало, 2 года мало, а 3 месяца достаточно? Поставлен был четкий вопрос: уважаемые участники, ответственные за внедрение, вы должны дать сигнал о готовности. Никто не дал возражений. Ни письменно, ни устно, ни соответственно эти совещания, которые проводились".

Кубив заявил, что ключевым нерешенным вопросом были тарифы для потребителей. Сегодня этот вопрос решен принятием соответствующего постановления о возложении специальных обязанностей на участников рынка для обеспечения общегражданских интересов.

Он также напомнил, что с 1 января 2019 года уже запущен розничный рынок электроэнергии. Насмотревшись на опасения, раздававшиеся накануне запуска, рынок успешно работает.

"С 1 января 2019 года внедрен розничный рынок электрической энергии. Операторы системы передачи и операторы системы распределения выполнили требования об отделении видов деятельности. Создано 25 поставщиков универсальных услуг, 33 операторы системы распределения, 1 поставщик последней надежды и операторы рынка и гарантированный покупатель. Количество поставщиков электрической энергии возросла с 179 в 2018 году до 444 в 2019 году. Закуплены необходимые программные комплексы для обеспечения функционирования оператора рынка, оператора системы передач и основные производители, которые обеспечивают более 90% объема рынка электроэнергии", - подчеркнул он.

Напомним, на прошлой неделе Секретарь СНБО Александр Данилюк прокомментировал заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно ситуации с запуском нового рынка электроэнергии, которая состоялась 31 мая. "Премьер-министр Украины заверил, что у правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию - независимо от даты ввода. Считаю, что это совещание является примером конструктивного взаимодействия различных государственных органов и структур", - написал он. Как сообщалось, Закон Украины "О рынке электроэнергии" предусматривает запуск с 1 июля нового рынка электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС. Либерализация рынка электроэнергии является обязательством Украины перед Европейским Энергосообществом по имплементации положений Третьего энергопакета ЕС.